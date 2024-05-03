Россия платит рекордные 25% бюджета за паранойю Путина, - разведка США

"Параноидальный страх" российского диктатора Владимира Путина перед якобы попытками Запада "ограничить власть России" привел к расходам примерно 25% государственного бюджета РФ на милитаризацию, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Такие оценки прозвучали во время слушаний в Конгрессе США 2 мая.

Хейнс отметила, что усилия НАТО были направлены на заверения в обратном - что Запад не угрожает России, однако Путин сам собственными решениями ускорил "события, которых пытался избежать". Речь идет о вступлении в НАТО соседней Финляндии и Швеции.

Руководитель разведки уверена, что Путин продолжает верить в существование угрозы для РФ и считает, что увеличение милитаризации "донесет это мнение западной и внутренней аудитории".

Сенатор Ангус Кинг поинтересовался, как можно убедить Путина, что НАТО не является агрессивным блоком и не собирается вторгаться в Россию. По мнению сенатора, российские спецслужбы по своей сути являются "параноидальной организацией".

"Да, я согласна с вами, что с этим связана определенная паранойя, он (Путин, ред.) действительно верит, что безопасность его страны в определенной степени находится под угрозой", - ответила Хейнс.

Стратегические цели российского диктатора, по ее информации, тоже остаются неизменными – он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины как подтверждение своего убеждения в стремлении США и Европы "ограничить власть России".

Кроме того, Хейнс отметила, что Путин пытается воспользоваться глобальными событиями, такими как обострение конфликта между Израилем и ХАМАС, "чтобы разделить нас с нашими союзниками”.

Путин убежден, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, рассказала глава Национальной разведки. Она прогнозирует, что агрессивная тактика Москвы будет продолжаться, и война в ближайшее время вряд ли завершится.

Для ее продолжения диктатор готов тратить все больше бюджетных средств. "Путин увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю", - сказала Хейнс, добавив, что оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.

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