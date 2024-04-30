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Британська розвідка попереджає Молдову про гібридні атаки з боку РФ, - Bloomberg

Вівторок 30 квітня 2024 04:40
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Британська розвідка попереджає Молдову про гібридні атаки з боку РФ, - Bloomberg Ілюстративне фото: МЗС Молдови (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак перед президентськими виборами і референдумом про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Британія поділиться розвідданими з молдовською владою, щоб допомогти їй протистояти передбачуваній загрозі з боку російських оперативників у найближчі місяці, повідомили виданню джерела, знайомі з оцінками британської розвідки.

У вівторок в Лондоні міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані, щоб обговорити "підривне втручання Росії".

Плани Кремля щодо Молдови

Попшой сказав в інтерв’ю минулого тижня, що для підриву демократії в Молдові Кремль використовує різноманітні методи — від діпфейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою.

Минулого місяця глава розвідки Молдови Александру Мустята попередив, що Москва планує кампанію "безпрецедентного рівня інтенсивності". Він сказав, що його країна виявила інформацію, яка показує, що Росія має намір зірвати президентські вибори та референдум щодо ЄС цього року.

На конференції голів парламентів країн ЄС спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Росія хоче зірвати процес майбутніх виборів у Молдові, тому представникам Євросоюзу потрібно допомогти Кишиневу продовжити боротьбу за демократію.

Президент Молдови Майя Санду говорила, що Молдова є об'єктом російського втручання, тому що РФ хоче зірвати інтеграцію країни і ЄС.

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