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РФ захопить країни Балтії за сім днів, реакція НАТО буде довшою, - Скибицький

П'ятниця 03 травня 2024 00:42
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РФ захопить країни Балтії за сім днів, реакція НАТО буде довшою, - Скибицький Фото: представник ГУР МО України Вадим Скибіцький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація може захопити країни Балтії за сім днів, при цьому реакція НАТО буде довшою.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За його словами, найбільшим невідомим чинником війни є Європа. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву, вони теж зрештою виявляться під прицілом Росії.

"Росіяни візьму Прибалтику за сім днів. При цьому час реакції НАТО становить десять днів", - зазначив Скібіцький.

Він також зазначив, що хоробрість та жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил та корпусу морської піхоти Росії, якими колись лякали. Питання в тому, чи Європа відплатить за послугу, залишивши Україну в грі.

"Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас", - додав він.

Погрози РФ країнам Балтії

Нагадаємо, раніше РФ та Білорусь обговорювали можливий напад на Сувальський коридор – територію Польщі та Литви між Білоруссю та Калінінградською областю Росії. У відповідь до Міністерства закордонних справ Литви викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручили йому ноту протесту.

На цьому фоні в НАТО заявили, що Північноатлантичний альянс продовжує покращувати захист країн Балтії. Але зараз немає індикаторів, які вказували б на неминучу війну. Зазначається, що за останні кілька років Альянс зробив багато кроків для покращення захисту східного флангу.

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