UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парамедик "Тайра" записала первое видео после освобождения из российского плена

Фото: парамедик "Тайра" записала первое видео после освобождения из плена (volyn com ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинский парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" поблагодарила президента Владимира Зеленского за организацию обмена пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

"И все, кто находится сейчас по ту сторону (в плену - ред.), знают, что все получится и все мы будем дома. Как дома сейчас я. Спасибо", - сказала парамедик.

Пока не известно, где именно находится "Тайра".

Напомним, Зеленский 17 июня сообщил о освобождение "Тайры" из российского плена.

Она попала в плен 16 марта при попытке выйти из осажденного Мариуполя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленнымиВойна России против Украины