Парамедик "Тайра" записала первое видео после освобождения из российского плена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение .

"И все, кто находится сейчас по ту сторону (в плену - ред.), знают, что все получится и все мы будем дома. Как дома сейчас я. Спасибо", - сказала парамедик.

Пока не известно, где именно находится "Тайра".