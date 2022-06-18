Парамедик "Тайра" записала первое видео после освобождения из российского плена

Украинский парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" поблагодарила президента Владимира Зеленского за организацию обмена пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.
"И все, кто находится сейчас по ту сторону (в плену - ред.), знают, что все получится и все мы будем дома. Как дома сейчас я. Спасибо", - сказала парамедик.
Пока не известно, где именно находится "Тайра".
Напомним, Зеленский 17 июня сообщил о освобождение "Тайры" из российского плена.
Она попала в плен 16 марта при попытке выйти из осажденного Мариуполя.