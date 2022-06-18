Парамедик "Тайра" записала перше відео після звільнення з російського полону

Український парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра" подякувала президенту Володимиру Зеленському за організацію обміну полонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.
"І всі, хто перебуває зараз по той бік (у полоні - ред.), знають, що все вийде і всі ми будемо вдома. Як удома зараз я. Дякую", - сказала парамедик.
Наразі не відомо, де саме перебуває "Тайра".
Нагадаємо, Зеленський 17 червня повідомив про звільнення "Тайри" з російського полону.
Вона потрапила до полону 16 березня при спробі вийти з обложеного Маріуполя.