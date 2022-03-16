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Российские оккупанты взяли в плен известного парамедика "Тайру"

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Среда 16 марта 2022 22:53
Российские оккупанты взяли в плен известного парамедика "Тайру" Волонтер Юлия Паевская (volyn.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Известная волонтер и парамедик Юлия Паевская 16 марта попала в плен оккупантов. Также враг захватил водителя Юлии Сергея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление волонтерки Натальи Воронковой.

Известно, что ее взяли в плен в 16:00 в Мариуполе.

Воронкова подчеркнула, что Паевская 8 лет спасала жизни мирных жителей, в том числе детей и раненых военных.

"Известная волонтер, парамедик, Народный Герой Украины вместе со своим водителем Сергеем попала в плен россиян! Требуем освобождения волонтеров Юли и Сергея", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты взяли в плен известного парамедика &quot;Тайру&quot;Волонтер Юлия Паевская (facebook.com/nata.voronkova)

Кроме того, другая волонтер Оксана Корчинская рассказала, что в последние дни Юлия спасала в Мариуполе украинцев, получивших ранения.

Отмечается, что последний раз на связь она выходила в 16:00, когда она выехала помочь гражданским раненым. Однако в этот момент ее схватили.

Ранее мы сообщали, что окупанты захватили в плен спасателя, участвовавшего в эвакуации.

Также мы писали, что в плен сдался российский военный, который вырос в Одессе и имеет там родню.

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