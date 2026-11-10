Паралельно з зустрічами в Абу-Дабі у Парижі розпочались переговори Сибіги та Рубіо

Міністр закордонних справ України та державний секретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, а також посилення обороноздатності та стійкості України.

Зустріч відбувається на тлі активізації дипломатичних контактів щодо завершення війни Росії проти України. Паралельно з переговорами в Парижі увага прикута до зустрічей у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочався новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Зустрічі заплановані на два дні - 10 та 11 листопада.

Українську делегацію очолює голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До переговорної групи також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Також до її складу увійшли заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, а також представники Генерального штабу Ігор Костюков та Юрій Жигарловський.

Одним із головних питань переговорів мають стати безпекові домовленості. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що питання безпеки України, Росії та всього регіону буде першим пунктом порядку денного.

Ще до тристоронньої зустрічі Україна провела координаційні переговори з представниками США та європейських партнерів. До них долучилися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії, а також американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.