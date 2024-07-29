Росія використала День ВМФ для формування антизахідної коаліції, - ISW

Російська Федерація використала святкування Дня Військово-морського флоту, щоб спробувати сформувати об'єднання низки азіатських і близькосхідних країн проти Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у військово-морському параді в Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. Загалом на заходах були присутні представники 31 держави, зокрема Азербайджану, Венесуели, В'єтнаму, Куби, Лівії, М'янми, Сирії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Південної Африки.

Водночас, в ISW звернули увагу на той факт, що заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін зустрівся з командувачем ВМС Народно-визвольної армії Китаю Ху Чжунміном та обговорив з ним співпрацю між Росією та КНР у військово-морській сфері.

Крім того, Фомін зустрівся з командувачем ВМС М'янми Він Хтейном, щоб обговорити подальшу військово-морську співпрацю між М'янмою і Росією.

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Малайзії Мухамадом Хасаном в Куала-Лампурі та домовився про розширення російсько-малайзійських дипломатичних контактів.

"Росія останнім часом активізувала співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам", - йдеться у звіті ISW.