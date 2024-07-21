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Бербок підтримала розміщення американських ракет на території Німеччини

Неділя 21 липня 2024 18:15
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Бербок підтримала розміщення американських ракет на території Німеччини Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала розміщення американських ракет великої дальності у ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю WAZ.

Вона зауважила, що російський диктатор Володимир Путін постійно розширює арсенал, яким загрожує свободі у Європі. Тому для захисту необхідно використовувати додаткові засоби протидії.

"Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, зокрема за рахунок посилення стримування та додаткових засобів протидії", - сказала Бербок.

За її словами, не робити це було б не лише безвідповідально, а й наївно "перед обличчям крижаного та розважливого Кремля".

Бербок заявила, що Путін порушив договори щодо роззброєння та спільну європейську мирну архітектуру багато років тому.

"Він хоче налякати нас, піддати нас тиску і розділити наші суспільства", - сказала міністр.

Видання пише, що хоча Німеччина хоче інших відносин з РФ, але на даний час, за словами Бербок, Путінська Росія є найбільшою загрозою безпеці як для ФРН, так і для миру в Європі.

"Народ України захищає цей світ кожного божого дня", - додала вона.

Нагадаємо, що за словами Анналени Бербок, допомога Україні не є благодійним жестом. Вона підкреслила, що внесок в Україну - це інвестиція в безпеку Європи на тлі російської загрози.

Крім того, Бербок попередила про серйозні наслідки для Німеччини і НАТО, якщо вони не підтримають Україну в її оборонній кампанії проти Росії. Міністр вважає, що якщо перестати допомагати Україні, тоді війська Путіна будуть на кордоні з Польщею. Таким чином, війна скоро буде на території ЄС і НАТО.

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