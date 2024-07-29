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Россия использовала День ВМФ для формирования антизападной коалиции, - ISW

Понедельник 29 июля 2024 05:36
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Россия использовала День ВМФ для формирования антизападной коалиции, - ISW Фото: Путин пытается создать объединение стран для противостояния Западу (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация использовала празднование Дня Военно-морского флота, чтобы попытаться сформировать объединение ряда азиатских и ближневосточных стран против Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие корабли ВМС Китая, Алжира и Индии. В целом, в мероприятиях присутствовали представители 31 государства, в частности Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Ливии, Мьянмы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки.

В то же время, в ISW обратили внимание на тот факт, что заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмином и обсудил с ним сотрудничество между Россией и КНР в военно-морской сфере.

Кроме того, Фомин встретился с командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном, чтобы обсудить дальнейшее военно-морское сотрудничество между Мьянмой и Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мухаммадом Хасаном в Куала-Лампуре и договорился о расширении российско-малайзийских дипломатических контактов.

"Россия в последнее время активизировала сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам", - говорится в отчете ISW.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пытается использовать тактику бряцания ядерным оружием, чтобы сдержать Запад и влиять на процессы принятия решений в западных странах.

Таким образом Путин отреагировал на планы США разместить в 2026 году ракеты средней дальности на территории Германии чтобы продемонстрировать преданность НАТО.

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала намерения США. По ее словам, Путин постоянно расширяет арсенал ракет и это угрожает Европе.

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