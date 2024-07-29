Путін намагається підштовхнути Захід до вимушеного стримування, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати тактику "ядерного брязкання шаблею" для стримування Заходу та впливу на процес ухвалення рішень у його країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на заяву російського диктатора Володимира Путіна на військово-морському параді у Санкт-Петербурзі про те, що якщо США у 2026 році розмістять ракетні системи великої дальності в Німеччині, то час польоту до російських промислових і оборонних об'єктів становитиме близько 10 хвилин. Диктатор також пообіцяв вжити "дзеркальних заходів" та вивести Росію з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). "Путін помилково намагається представити розгортання Росією заборонених Договором про РСМД ракет, ймовірно, як частину його постійних зусиль, спрямованих на використання ядерного брязкання шаблями, щоб підштовхнути Захід до вимушеного стримування", - йдеться у звіті.