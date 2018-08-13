Місія МВФ відвідає Київ у вересні

Місія МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року. Про це повідомили у МВФ.

Із заявою про візит місії МВФ сьогодні, 13 вересня 2018 року, виступив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"За зверненням української влади, місія МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх на часі економічних подій та економічної політики. Місія також обговорить наступні кроки, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності та забезпечення поступу економіки у напрямі стійкого та інклюзивного зростання", - заявив Люнгман.

Нагадаємо, у лютому поточного року Україну відвідували експети МВФ. У рамках візиту експерти, зокрема, проводили зустріч з міністром фінансів Олександром Данилюком. У ході зустрічі обговорили питання подальшої імплементації програми МВФ, реформу ДФС і впровадження корпоративного управління в державних банках.

Крім того, з групою експертів МВФ зустрічалися члени Ради Національного банку України. В рамках зустрічі, зокрема, обговорювалися питання монетарної політики та валютного регулювання.