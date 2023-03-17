ПАР зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні, - Sky News

Чи дійсно ПАР затримає Путіна

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги видав ордер на арешт Путіна.

Росія відразу відреагувала на рішення МКС.

Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив, що дає ордер Гааги на арешт Путіна.

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