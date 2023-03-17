ЮАР обязана арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе, - Sky News

Действительно ли ЮАР задержит Путина

Напомним, сегодня суд Гааги выдал ордер на арест Путина.

Россия сразу отреагировала на решение МКС.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что дает ордер Гааги на арест Путина.

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