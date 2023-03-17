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ЮАР обязана арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе, - Sky News

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages-)
Автор: Карина Левицкая

Южная Африка будет юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, если он посетит запланированный на август саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Действительно ли ЮАР задержит Путина

Напомним, сегодня суд Гааги выдал ордер на арест Путина.

Россия сразу отреагировала на решение МКС.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что дает ордер Гааги на арест Путина.

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