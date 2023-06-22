UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПАР захотіла провести переговори між парламентами України та Росії

Фото: президент ПАР Сиріл Рамафоса (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Законодавчі органи Південної Африки та Об’єднаних Арабських Еміратів висловили готовність провести переговори між парламентами України та Росії для пошуку можливих шляхів закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News24.

Згідно з парламентським звітом Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС), робоча група МПС з мирного врегулювання війни в Україні зустрілася окремо з делегаціями парламентів високого рівня з Росії та України.

Під час зустрічі ОАЕ та ПАР оголосили про готовність прийняти парламенти кожної країни для подальшого обговорення війни.

Зазначається, що парламенти України та Росії позитивно оцінили роботу робочої групи.

Наступний крок передбачає залучення двох парламентів до таких питань:

  • відправлення листа з детальним описом шляхів пом’якшення гуманітарних наслідків війни в чотирьох сферах: ядерна безпека, продовольча безпека, захист екологічно вразливих об’єктів, доступ до військовополонених і обмін ними;
  • взаємодія з іншими сторонами для сприяння позитивним змінам у поточній ескалації конфлікту;
  • намагання знайти можливі шляхи зближення та запрошення обидвох делегацій зібратися у певному місці для обговорення.

"Мирні ініціативи" Африки

16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським.

Також лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, який складається з 10 пунктів, який включає заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей та гуманітарну підтримку.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від заморожування конфлікту та підкреслив, що мир повинен бути справедливим.

Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після візитів президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що "мирні" пропозиції делегації будуть розглянуті обома сторонами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України