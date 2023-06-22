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ЮАР захотела провести переговоры между парламентами Украины и России

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Законодательные органы Южной Африки и Объединенных Арабских Эмиратов выразили готовность провести переговоры между парламентами Украины и России по поиску возможных путей окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News24.

Согласно парламентскому отчету Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), рабочая группа МПС по мирному урегулированию войны в Украине встретилась отдельно с делегациями парламентов высокого уровня из России и Украины.

В ходе встречи ОАЭ и ЮАР объявили о готовности принять парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения войны.

Отмечается, что парламенты Украины и России положительно оценили работу рабочей группы.

Следующий шаг предполагает привлечение двух парламентов к следующим вопросам:

  • отправка письма с подробным описанием путей смягчения гуманитарных последствий войны в четырех сферах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, защита экологически уязвимых объектов, доступ к военнопленным и обмен ими;
  • взаимодействие с другими сторонами для содействия положительным изменениям в текущей эскалации конфликта;
  • попытки найти возможные пути сближения и приглашения обеих делегаций собраться в определенном месте для обсуждения.

"Мирные инициативы" Африки

16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским.

Также лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, которій состоит из 10 пунктов и включает призывы к деэскалации боевых действий и немедленному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и гуманитарной поддержке.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от замораживания конфликта и подчеркнул, что мир должен быть справедливым.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

После визитов президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что "мирные" предложения делегации будут рассмотрены обеими сторонами.

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Война России против Украины