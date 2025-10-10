У ПАР розслідують, як їх деталі могли опинитись у російських дронах, - Bloomberg

Уряд ПАР розслідує, як електронне обладнання, вироблене в країні, потрапило до російських безпілотників, що використовувалися для атак на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, йдеться про лазерний далекомір виробництва Lightware Optoelectronics Ltd., який, за словами компанії, не призначений для військового використання.
Компанія звинуватила "недобросовісних" покупців у використанні обладнання в російських безпілотниках і заявила, що це не підпадає під сферу компетенції Національного комітету з контролю над озброєннями.
Зазначається, що лазерний далекомір можна використовувати для вимірювання відстаней та ініціювання детонації.
Досі офіційно незрозуміло, як Росія отримала це обладнання, яке не призначене для військового використання. Згідно із законодавством ПАР, компанії заборонено експортувати зброю до країни, яка бере участь у активному конфлікті, без дозволу Національного комітету з контролю над озброєннями.
"Ми глибоко стурбовані тим, що одна з технологій, які ми підтримуємо, була знайдена в такому недобросовісному застосуванні. Дуже прикро, що виробники компонентів не мають засобів для повного відстеження кінцевого використання своєї продукції", – сказала Саманта Покрой, генеральний директор Sanari Capital.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на четвертому році повномасштабної війни РФ продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї.
Ми писали, що спеціалісти розкрили технічні характеристики крилатої ракети S8000 "бандероль", яка може використовуватись з ударних гелікоптерів Ми-28Н.
Також Головне управління розвідки оприлюднило технічну "розпаковку" нового російського ударного безпілотника V2U, який активно застосовується на Сумському напрямку. Особливість апарата - автономний вибір цілей завдяки штучному інтелекту.
РБК-Україна повідомляло, що "Іскандер", який вдарив по Кабміну, містив понад 30 іноземних деталей. В ракеті знайшли запчастини американського, британського та японського виробництва.