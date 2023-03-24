ПАР розглядає варіанти, щоб уникнути арешту Путіна за ордером МКС, - Bloomberg

Південна Африка підписала Римський статут, який заснував МКС, і зобов'язана виконати наказ про арешт російського диктатора.

"Ми чекаємо уточненого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Ми хотіли б бути в такому становищі, коли ми могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила міністерка міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор.

Водночас джерела Bloomberg у МЗС ПАР заявили, що Преторія навряд чи буде заарештовувати будь-якого главу держави, який приїжджає. Водночас вони зазначили, що уряд і правлячий Африканський національний конгрес розглядають усі варіанти, щоб уникнути виконання ордера на арешт Путіна.

Південна Африка зайняла нейтральну позицію щодо війни Росії з Україною. Позиція уряду викликала осуд з боку деяких найбільших торговельних партнерів країни, включно зі США та Європейським союзом, а також деяких найбільших банків країни.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Раніше Sky News повідомляв, що ПАР має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні.

При цьому в ПАР заявили, що знають про свої юридичні зобов'язання з приводу ордера на арешт Путіна.

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