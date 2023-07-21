ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна

Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде в ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

Однак після того, як уряд заявив, що Путін не поїде в ПАР, Мін'юст попросила суд зобов'язати виконати ордер на арешт у будь-який момент, коли російський диктатор приїде в країну.

Ордер на арешт Путіна

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Саміт БРІКС

Наприкінці серпня у Південній Африці відбудеться саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка). Однак візит Путіна досі залишався під запитанням через виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт.

Згідно із законодавством Південно-Африканська Республіка має заарештувати Путіна у разі приїзду. ПАР намагалася забезпечити імунітет диктатору.

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