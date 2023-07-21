RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЮАР официально обратилась за ордером на арест Путина

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство юстиции ЮАР наконец-то запросило ордер на арест российского диктатора Владимира Путина у директора государственного обвинения (NDPP) Шамиле Батохи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News24.

Это произошло более чем через два месяца после того, как Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР направил своим коллегам по правосудию ордер Международного уголовного суда (МУС). Ордер был выдан на основании ответственности Путина за военные преступления, совершенные во время вторжения России в Украину.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС, запланированный на август в Йоханнесбурге.

Однако после того, как правительство заявило, что Путин не поедет в ЮАР, Минюст попросила суд обязать исполнить ордер на арест в любой момент, когда российский диктатор приедет в страну.

Ордер на арест Путина

В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Саммит БРИКС

В конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Однако визит Путина до сих пор оставался под вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест.

Согласно законодательству Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР пыталась обеспечить иммунитет диктатору.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСВойна России против Украины