Паперовий квиток обов'язковий: на які поїзди треба друкувати бланки

Пасажирам низки міжнародних рейсів "Укрзалізниці" все ще необхідно мати паперові квитки. Для цих поїздів провідники не приймають лише QR-код у смартфоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
В "Укрзалізниці" уточнили, що друкувати квитки потрібно для таких міжнародних рейсів:
Для цих поїздів провідники перевіряють саме паперові квитки.
У застосунку "Укрзалізниці" пасажири можуть завантажити PDF-версію квитка, щоб потім його роздрукувати.
Для всіх інших рейсів достатньо показати провіднику екран смартфона з QR-кодом квитка. Його сканують через застосунок мобільного термінала контролю документів або POS-термінал.
