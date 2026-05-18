RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Бумажный билет обязателен: на какие поезда надо печатать бланки

13:53 18.05.2026 Пн
2 мин
Для некоторых рейсов QR-кода в смартфоне недостаточно
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Билеты на поезд ("Укрзализныця")

Пассажирам ряда международных рейсов "Укрзализныци" все еще необходимо иметь бумажные билеты. Для этих поездов проводники не принимают только QR-код в смартфоне.

Главное:

  • Исключения из правил: На некоторых международных рейсах УЗ пассажиры обязаны иметь именно бумажные билеты - электронного QR-кода в смартфоне проводникам будет недостаточно.
  • Направления в Венгрию и Австрию: Распечатанные бланки нужны для части рейсов.
  • Порядок действий: Для посадки на эти рейсы пассажирам необходимо заранее загрузить PDF-версию проездного документа в приложении УЗ и самостоятельно его распечатать.
  • Другие маршруты: На всех других направлениях действует стандартное правило - достаточно показать экран телефона для сканирования кода через мобильный терминал.

Для каких рейсов нужен бумажный билет

В "Укрзализныце" уточнили, что печатать билеты нужно для таких международных рейсов:

  • №009К Киев - Будапешт;
  • №010К Будапешт - Киев;
  • №749Д Киев - Вена;
  • №149Д Вена - Киев;
  • №140Д Чоп - Вена;
  • №146Д Чоп - Вена;
  • №143Д Вена - Чоп.

Для этих поездов проводники проверяют именно бумажные билеты.

Как распечатать билет

В приложении "Укрзализныци" пассажиры могут загрузить PDF-версию билета, чтобы потом его распечатать.

Для всех остальных рейсов достаточно показать проводнику экран смартфона с QR-кодом билета. Его сканируют через приложение мобильного терминала контроля документов или POS-терминал.

Ранее РБК-Украина рассказывало о штрафах для пассажиров железной дороги за нарушение правил безопасности и общественного порядка в 2026 году. "Укрзализныця" напомнила, что наказания предусмотрены за безбилетный проезд, курение в вагонах, переход путей в неположенных местах, порчу имущества и другие нарушения, а самые большие штрафы касаются нарушений пожарной безопасности.

Также мы писали о новых правилах безопасности "Укрзализныци" во время возможных атак на поезда. Пассажирам объяснили, когда могут объявить эвакуацию, как правильно действовать при выходе из вагона, что брать с собой и как вести себя возле путей и во время взрывов, чтобы сохранить жизнь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяПоездаБилеты