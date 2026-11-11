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Паперовий контракт на 2030 рік не перехопить балістичний залп цієї зими, - експерт

09:14 11.11.2026 Ср
3 хв
aimg Лев Шевченко
Паперовий контракт на 2030 рік не перехопить балістичний залп цієї зими, - експерт Фото: Patriot (Getty Images)
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Рішення Держдепу США про продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 млрд доларів має горизонт постачання у 2030–2033 рокахGотрібні ракети з наявних європейських складів, а паралельно Європа має інвестувати у власні протибалістичні програми.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи".

Звідки Україні взяти ракети до Patriot на цю зиму

Авіаційний експерт Анатолія Храпчинський наголошує, що у питанні ракет до Patriot треба чітко розділяти політичні анонси та фізичну наявність перехоплювачів у пускових контейнерах.

"Жовтневе рішення Держдепу США про погодження продажу 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 млрд доларів за гроші європейських партнерів – це стратегічна історія з горизонтом постачання у 2030-2033 роках. Відтак паперовий контракт на 2030 рік не перехопить комбінований балістичний залп цієї зими", - каже експерт.

Причину такого розриву він бачить у тому, що американський ОПК досі не вийшов на темпи високоінтенсивної війни. За словами Храпчинського, Lockheed Martin лише масштабує виробничі лінії до 650 ракет на рік, тоді як черга замовлень розписана на 5-7 років уперед. Запаси Пентагону після інтенсивних відстрілів в Україні та на Близькому Сході, за його оцінкою, скоротилися до критичного для армії США рівня - близько 800 одиниць.

Оскільки чекати на нові виробничі цикли у США Україна не може, перший контур рішень на цю зиму - ракети з наявних європейських складів та заміщення американських арсеналів за круговою схемою, вважає експерт. Головними операторами з реальними запасами він називає Німеччину та Польщу, меншою мірою - Нідерланди й Швецію.

Окремим потенційним резервом Храпчинський вважає Іспанію та Грецію, де на чергуванні переважно перебувають ракети PAC-2 GEM-T. Вони гірше працюють по балістичних цілях, ніж PAC-3 MSE, однак їх передача могла б розвантажити сектори ППО від крилатих ракет та авіації. Це дозволило б зберегти дефіцитні MSE для перехоплення балістики, пояснює він.

Паперовий контракт на 2030 рік не перехопить балістичний залп цієї зими, - експерт
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Фото: які країни ЄС можуть забезпечити Україну ракетами до Patriot на цю зиму (інфографіка РБК-Україна)

За його словами, запуск європейського заводу COMLOG у Німеччині на 1000 ракет GEM-T не вирішує проблему перехоплення балістичних цілей, бо Вашингтон досі тримає технологічну монополію і не дає Європі ліцензію на виробництво PAC-3 MSE.

Тому паралельним напрямком, на думку експерта, має стати інвестування європейських коштів у власні протибалістичні програми, насамперед у консорціум Eurosam та комплекси SAMP/T NG з ракетами Aster 30 Block 1 NT.

Розгортання додаткових ліній MBDA та скорочення циклу виробництва Aster 30 потребують часу й інженерних зусиль, водночас Храпчинський пропонує Європі орієнтуватися на український досвід: українські виробники запускають серійні лінії радарів за власні обігові кошти паралельно з випробуваннями.

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Нагадаємо, що наприкінці жовтня Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 для Patriot. Повна вартість угоди становить 2,1 млрд доларів, її фінансують європейські партнери та союзники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети до Patriot, попри те що у частини з них спливає термін придатності.

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