Іспанія та Греція не дадуть Україні ракети Patriot, термін дії яких майже сплив, - ЗМІ

Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot попри те, що у частини з них уже закінчується термін придатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Україна зверталася до Афін із проханням передати близько 200 ракет PAC-2, які використовуються комплексами Patriot для перехоплення повітряних цілей. Однак грецька сторона не погодилася віддати ці запаси.

За даними грецького видання Kathimerini, частина ракет перебуває на озброєнні ВПС Греції вже близько 23 років. Це означає, що боєприпаси незабаром можуть досягти граничного терміну експлуатації.

Іспанія також вирішила не передавати Україні ракети для Patriot.

Нагадаємо, цієї зими Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає ракети невеликими партіями - по одній-дві одиниці безпосередньо від лідерів країн. За його словами, лише США могли б надати таку допомогу масштабно.