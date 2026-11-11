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Бумажный контракт на 2030 год не перехватит баллистический залп этой зимой, - эксперт

09:14 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Лев Шевченко
Бумажный контракт на 2030 год не перехватит баллистический залп этой зимой, - эксперт Фото: Patriot (Getty Images)
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Решение Госдепа США о продаже Украине 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 млрд долларов имеет горизонт поставки в 2030-2033 годах. Нужны ракеты из существующих европейских складов, а параллельно Европа должна инвестировать в собственные противобаллистические программы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы".

Откуда Украине взять ракеты в Patriot на эту зиму

Авиационный эксперт Анатолия Храпчинский отмечает, что в вопросе ракет Patriot нужно четко разделять политические анонсы и физическое наличие перехватчиков в пусковых контейнерах.

"Октябрьское решение Госдепа США о согласовании продажи 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 млрд долларов за деньги европейских партнеров - это стратегическая история с горизонтом поставки в 2030-2033 годах. Следовательно, бумажный контракт на 2030 год не перехватит комбинированный баллистический залп этой зимы", - сказал он.

Причину такого разрыва он видит в том, что американский ОПК все еще не вышел на темпы высокоинтенсивной войны. По словам Храпчинского, Lockheed Martin лишь масштабирует производственные линии до 650 ракет в год, в то время как очередь заказов расписана на 5-7 лет вперед. Запасы Пентагона после интенсивных отстрелов в Украине и на Ближнем Востоке, по его оценке, сократились до критического для армии США уровня - около 800 единиц.

Поскольку ждать новых производственных циклов в США Украина не может, первый контур решений этой зимой - ракеты из существующих европейских складов и замещение американских арсеналов по круговой схеме, считает эксперт. Главными операторами с реальными запасами он называет Германию и Польшу, в меньшей степени - Нидерланды и Швецию.

Отдельным потенциальным резервом Храпчинский считает Испанию и Грецию, где в дежурстве преимущественно находятся ракеты PAC-2 GEM-T. Они хуже работают по баллистическим целям, чем PAC-3 MSE, однако их передача могла бы разгрузить сектора ПВО от крылатых ракет и авиации. Это позволило бы сберечь дефицитные MSE для перехвата баллистики, объясняет он.

Бумажный контракт на 2030 год не перехватит баллистический залп этой зимой, - эксперт
Фото: какие страны ЕС могут обеспечить Украину ракетами в Patriot на эту зиму (инфографика РБК-Украина)

По его словам, запуск европейского завода COMLOG в Германии на 1000 ракет GEM-T не решает проблему перехвата баллистических целей, потому что Вашингтон по-прежнему держит технологическую монополию и не дает Европе лицензию на производство PAC-3 MSE.

Поэтому параллельным направлением, по мнению эксперта, должно стать инвестирование европейских средств в собственные противобаллистические программы, в первую очередь, в консорциум Eurosam и комплексы SAMP/T NG с ракетами Aster 30 Block 1 NT.

Развертывание дополнительных линий MBDA и сокращение цикла производства Aster 30 требует времени и инженерных усилий, в то же время Храпчинский предлагает Европе ориентироваться на украинский опыт: украинские производители запускают серийные линии радаров за собственные оборотные средства параллельно с испытаниями.

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Напомним, что в конце октября Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет PAC-3 для Patriot. Полная стоимость сделки составляет 2,1 млрд долларов, ее финансируют европейские партнеры и союзники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Греция и Испания отказались передать Украине ракеты в Patriot, несмотря на то, что у части из них истекает срок годности.

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