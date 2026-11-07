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Німеччина більш не може постачати Україні додаткові системи Patriot, - Пісторіус

17:07 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Німеччина більш не може постачати Україні додаткові системи Patriot, - Пісторіус Фото: Борис Пісторіус, глава Міноборони Німеччини (Getty Images)
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Можливості Німеччини щодо постачання Україні систем ППО Patriot наразі вичерпані.

Про це заявив очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Online.

За словами міністра, Берлін уже передав Україні кілька систем протиповітряної оборони Patriot та ракети до них. Однак наразі Пісторіус виключає можливість подальших постачань.

"Усе, що ми передамо зараз, поки що не буде компенсовано. Це створить прогалини в наших оборонних можливостях, за які ми не можемо нести відповідальність... Ми не можемо зробити більше на цьому етапі", - наголосив глава Міноборони ФРН.

Він також зауважив, що тепер інші країни мають активніше долучатися до посилення захисту України від російських атак.

Пісторіус зазначив, що це питання буде одним із ключових на порядку денному засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в середині листопада.

На переконання німецького міністра, попри російські авіаудари взимку, Москва не зможе переломити хід війни на свою користь.

Він звернув увагу, що на полі бою російські війська фактично не просуваються вперед. Ба більше, армія РФ продовжує зазнавати величезних втрат у живій силі.

"На фронті російські збройні сили не досягають жодного прогресу. Втрати величезні - від 30 000 до 40 000 солдатів на місяць", - нагадав Пісторіус.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Пісторіус зробив неочікувану заяву про ракети Taurus для України.

Також ми писали, що Німеччина готується до війни з Росією та змінює військову стратегію.

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