Паперові та без терміну дії: кому з українських водіїв потрібно обміняти посвідчення

Українським водіям, які досі користуються старими паперовими або ламінованими посвідченнями, рекомендують оновити документи. У деяких випадках це може допомогти уникнути проблем під час поїздок за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України .

Кому радять обміняти посвідчення

У МВС нагадали, що сучасне посвідчення водія у форматі ID-картки має кілька ступенів захисту та відображається в електронних сервісах - застосунку "Дія" і Кабінеті водія.

Водночас частина українців досі користується посвідченнями старого зразка, виданими до 2013 року або паперовими ламінованими документами. Якщо таке посвідчення не відображається в електронних реєстрах, його варто оновити.

Особливо це стосується водіїв, які планують подорожувати автомобілем за кордон.

Як обміняти посвідчення водія

Для заміни документа необхідно записатися до сервісного центру МВС через систему електронного запису або взяти талон у терміналі безпосередньо в центрі.

Із собою потрібно мати:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення водія, яке підлягає обміну;

медичну довідку (під час воєнного стану вона не є обов'язковою).

У МВС звернули увагу, що паспорт, податковий номер та витяг про місце проживання можна показати адміністратору через застосунок "Дія".

Скільки коштує послуга

Фотографуватися заздалегідь не потрібно - фото для нового документа зроблять безпосередньо у сервісному центрі.

Нове посвідчення водія можна отримати в день звернення.

Орієнтовна вартість послуги становить 572 гривні без урахування банківської комісії.

Чи можна оформити обмін онлайн

Замовити обмін посвідчення водія через Кабінет водія або застосунок "Дія" можуть лише ті громадяни, чиї документи вже містяться в електронних реєстрах та відображаються разом із фотографією.

Якщо старе посвідчення відсутнє в електронних базах, для його заміни доведеться особисто звернутися до сервісного центру МВС.

Чому можуть виникнути проблеми за межами України

У відомстві пояснили, що Конвенція про дорожній рух 1968 року, на підставі якої українські водійські посвідчення визнаються в інших країнах, передбачає наявність терміну дії документа. Ця інформація має бути зазначена у графі 4b посвідчення водія.

Якщо документ виданий без терміну дії, під час закордонних поїздок можуть виникати додаткові питання або непорозуміння з боку контролюючих органів інших держав.

Саме тому власникам таких посвідчень рекомендують обміняти їх на сучасний документ.