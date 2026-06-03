Бумажные и без срока действия: кому из украинских водителей нужно обменять удостоверения

Украинским водителям, которые до сих пор пользуются старыми бумажными или ламинированными удостоверениями, рекомендуют обновить документы. В некоторых случаях это может помочь избежать проблем во время поездок за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

Кому советуют обменять удостоверение

В МВД напомнили, что современное водительское удостоверение в формате ID-карты имеет несколько степеней защиты и отображается в электронных сервисах - приложении "Дія" и Кабинете водителя.

В то же время часть украинцев до сих пор пользуется удостоверениями старого образца, выданными до 2013 года или бумажными ламинированными документами. Если такое удостоверение не отображается в электронных реестрах, его стоит обновить.

Особенно это касается водителей, которые планируют путешествовать на автомобиле за границу.

Как обменять водительское удостоверение

Для замены документа необходимо записаться в сервисный центр МВД через систему электронной записи или взять талон в терминале непосредственно в центре.

С собой нужно иметь:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, которое подлежит обмену;

медицинскую справку (во время военного положения она не является обязательной).

В МВД обратили внимание, что паспорт, налоговый номер и выписку о месте жительства можно показать администратору через приложение "Дія".

Сколько стоит услуга

Фотографироваться заранее не нужно - фото для нового документа сделают непосредственно в сервисном центре.

Новое водительское удостоверение можно получить в день обращения.

Ориентировочная стоимость услуги составляет 572 гривны без учета банковской комиссии.

Можно ли оформить обмен онлайн

Заказать обмен водительского удостоверения через Кабинет водителя или приложение "Дія" могут только те граждане, чьи документы уже содержатся в электронных реестрах и отображаются вместе с фотографией.

Если старое удостоверение отсутствует в электронных базах, для его замены придется лично обратиться в сервисный центр МВД.

Почему могут возникнуть проблемы за пределами Украины

В ведомстве объяснили, что Конвенция о дорожном движении 1968 года, на основании которой украинские водительские удостоверения признаются в других странах, предусматривает наличие срока действия документа. Эта информация должна быть указана в графе 4b водительского удостоверения.

Если документ выдан без срока действия, во время зарубежных поездок могут возникать дополнительные вопросы или недоразумения со стороны контролирующих органов других государств.

Именно поэтому владельцам таких удостоверений рекомендуют обменять их на современный документ.