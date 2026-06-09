Папери втрачено, а житло залишилось: як підтвердити право власності на майно без оригіналів

Українці, які через війну втратили або пошкодили документи на житло, можуть підтвердити право власності навіть без оригіналів. Особливо це стосується нерухомості, право на яку було оформлене до 2013 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

Головне: Підтвердження без оригіналів: Втрата паперових документів не позбавляє права власності. Дані про житло, оформлене до 2013 року, нотаріуси та ЦНАП відновлюють через електронні архіви або запити до БТІ.

Втрата паперових документів не позбавляє права власності. Дані про житло, оформлене до 2013 року, нотаріуси та ЦНАП відновлюють через електронні архіви або запити до БТІ. Пільги для прифронтових зон: Власники нерухомості на ТОТ або в зоні бойових дій можуть звернутися до будь-якого реєстратора в Україні, без прив'язки до області.

Власники нерухомості на ТОТ або в зоні бойових дій можуть звернутися до будь-якого реєстратора в Україні, без прив'язки до області. Якщо архіви знищено: Якщо паперові носії БТІ згоріли або залишилися в окупації, право власності доведеться підтверджувати через суд.

Якщо паперові носії БТІ згоріли або залишилися в окупації, право власності доведеться підтверджувати через суд. Чому це важливо зараз: Внесення майна до Державного реєстру є безкоштовним. Це захищає дані від втрати та є обов'язковою умовою для отримання компенсацій "єВідновлення".

Що робити, якщо документи на житло втрачено

У Мін'юсті наголошують, що втрата паперових документів не означає втрату права власності на квартиру чи будинок.

Якщо житло було зареєстроване до 2013 року, інформація про нього може зберігатися в архівній складовій Державного реєстру прав або в архівах Бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Для підтвердження права власності власнику потрібно звернутися до державного реєстратора в ЦНАП або до нотаріуса. Із собою необхідно мати:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

будь-які наявні копії втрачених документів або відомості про них (за наявності).

Заява про державну реєстрацію прав оформлюється на місці.

Куди звертатися власникам житла

Загалом звертатися потрібно до реєстратора або нотаріуса в межах області, де розташована нерухомість. Водночас для власників майна на тимчасово окупованих територіях діє виняток.

Якщо житло розташоване в Криму, Севастополі, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській чи Дніпропетровській областях, звернутися можна до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Як перевірятимуть інформацію

Після подання заяви державний реєстратор самостійно перевірить відомості в електронних архівах або направить запит до відповідного БТІ.

На підставі архівних даних буде підтверджено право власності та внесено інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Що робити, якщо архів БТІ втрачено

Якщо відомості про право власності зберігалися лише на паперових носіях, а архів БТІ було знищено або він залишився на окупованій території, власнику доведеться звертатися до суду.

У такому випадку саме судове рішення стане підставою для внесення даних про нерухомість до Державного реєстру прав.

Чому варто внести житло до реєстру вже зараз

У Міністерстві юстиції закликають власників нерухомості, оформленої до 2013 року, не відкладати реєстрацію даних у Державному реєстрі прав.

По-перше, це захистить інформацію про майно від втрати через можливе знищення паперових архівів внаслідок війни.

По-друге, наявність даних у реєстрі є обов'язковою умовою для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" у разі пошкодження або знищення житла.

У відомстві також нагадали, що для нерухомості, право власності на яку виникло до 2013 року, внесення інформації до Державного реєстру прав здійснюється безкоштовно.