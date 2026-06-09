Бумаги потеряны, а жилье осталось: как подтвердить право собственности на имущество без оригиналов

Украинцы, которые из-за войны потеряли или повредили документы на жилье, могут подтвердить право собственности даже без оригиналов. Особенно это касается недвижимости, право на которую было оформлено до 2013 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Главное: Подтверждение без оригиналов: Потеря бумажных документов не лишает права собственности. Данные о жилье, оформленное до 2013 года, нотариусы и ЦПАУ восстанавливают через электронные архивы или запросы в БТИ.

Потеря бумажных документов не лишает права собственности. Данные о жилье, оформленное до 2013 года, нотариусы и ЦПАУ восстанавливают через электронные архивы или запросы в БТИ. Льготы для прифронтовых зон: Владельцы недвижимости на ВОТ или в зоне боевых действий могут обратиться к любому регистратору в Украине, без привязки к области.

Владельцы недвижимости на ВОТ или в зоне боевых действий могут обратиться к любому регистратору в Украине, без привязки к области. Если архивы уничтожены: Если бумажные носители БТИ сгорели или остались в оккупации, право собственности придется подтверждать через суд.

Если бумажные носители БТИ сгорели или остались в оккупации, право собственности придется подтверждать через суд. Почему это важно сейчас: Внесение имущества в Государственный реестр является бесплатным. Это защищает данные от потери и является обязательным условием для получения компенсаций "єВідновлення".

Что делать, если документы на жилье потеряны

В Минюсте отмечают, что потеря бумажных документов не означает потерю права собственности на квартиру или дом.

Если жилье было зарегистрировано до 2013 года, информация о нем может храниться в архивной составляющей Государственного реестра прав или в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Для подтверждения права собственности владельцу нужно обратиться к государственному регистратору в ЦНАП или к нотариусу. С собой необходимо иметь:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

любые имеющиеся копии утраченных документов или сведения о них (при наличии).

Заявление о государственной регистрации прав оформляется на месте.

Куда обращаться владельцам жилья

В целом обращаться нужно к регистратору или нотариусу в пределах области, где расположена недвижимость. В то же время для владельцев имущества на временно оккупированных территориях действует исключение.

Если жилье расположено в Крыму, Севастополе, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской или Днепропетровской областях, обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу на подконтрольной Украине территории.

Как будут проверять информацию

После подачи заявления государственный регистратор самостоятельно проверит сведения в электронных архивах или направит запрос в соответствующее БТИ.

На основании архивных данных будет подтверждено право собственности и внесена информация в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Что делать, если архив БТИ утерян

Если сведения о праве собственности хранились только на бумажных носителях, а архив БТИ был уничтожен или остался на оккупированной территории, владельцу придется обращаться в суд.

В таком случае именно судебное решение станет основанием для внесения данных о недвижимости в Государственный реестр прав.

Почему стоит внести жилье в реестр уже сейчас

В Министерстве юстиции призывают владельцев недвижимости, оформленной до 2013 года, не откладывать регистрацию данных в Государственном реестре прав.

Во-первых, это защитит информацию об имуществе от потери из-за возможного уничтожения бумажных архивов в результате войны.

Во-вторых, наличие данных в реестре является обязательным условием для получения компенсации по программе "єВідновлення" в случае повреждения или уничтожения жилья.

В ведомстве также напомнили, что для недвижимости, право собственности на которую возникло до 2013 года, внесение информации в Государственный реестр прав осуществляется бесплатно.