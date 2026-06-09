Бумаги потеряны, а жилье осталось: как подтвердить право собственности на имущество без оригиналов
Украинцы, которые из-за войны потеряли или повредили документы на жилье, могут подтвердить право собственности даже без оригиналов. Особенно это касается недвижимости, право на которую было оформлено до 2013 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Главное:
- Подтверждение без оригиналов: Потеря бумажных документов не лишает права собственности. Данные о жилье, оформленное до 2013 года, нотариусы и ЦПАУ восстанавливают через электронные архивы или запросы в БТИ.
- Льготы для прифронтовых зон: Владельцы недвижимости на ВОТ или в зоне боевых действий могут обратиться к любому регистратору в Украине, без привязки к области.
- Если архивы уничтожены: Если бумажные носители БТИ сгорели или остались в оккупации, право собственности придется подтверждать через суд.
- Почему это важно сейчас: Внесение имущества в Государственный реестр является бесплатным. Это защищает данные от потери и является обязательным условием для получения компенсаций "єВідновлення".
Что делать, если документы на жилье потеряны
В Минюсте отмечают, что потеря бумажных документов не означает потерю права собственности на квартиру или дом.
Если жилье было зарегистрировано до 2013 года, информация о нем может храниться в архивной составляющей Государственного реестра прав или в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ).
Для подтверждения права собственности владельцу нужно обратиться к государственному регистратору в ЦНАП или к нотариусу. С собой необходимо иметь:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- любые имеющиеся копии утраченных документов или сведения о них (при наличии).
Заявление о государственной регистрации прав оформляется на месте.
Куда обращаться владельцам жилья
В целом обращаться нужно к регистратору или нотариусу в пределах области, где расположена недвижимость. В то же время для владельцев имущества на временно оккупированных территориях действует исключение.
Если жилье расположено в Крыму, Севастополе, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской или Днепропетровской областях, обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу на подконтрольной Украине территории.
Как будут проверять информацию
После подачи заявления государственный регистратор самостоятельно проверит сведения в электронных архивах или направит запрос в соответствующее БТИ.
На основании архивных данных будет подтверждено право собственности и внесена информация в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Что делать, если архив БТИ утерян
Если сведения о праве собственности хранились только на бумажных носителях, а архив БТИ был уничтожен или остался на оккупированной территории, владельцу придется обращаться в суд.
В таком случае именно судебное решение станет основанием для внесения данных о недвижимости в Государственный реестр прав.
Почему стоит внести жилье в реестр уже сейчас
В Министерстве юстиции призывают владельцев недвижимости, оформленной до 2013 года, не откладывать регистрацию данных в Государственном реестре прав.
Во-первых, это защитит информацию об имуществе от потери из-за возможного уничтожения бумажных архивов в результате войны.
Во-вторых, наличие данных в реестре является обязательным условием для получения компенсации по программе "єВідновлення" в случае повреждения или уничтожения жилья.
В ведомстве также напомнили, что для недвижимости, право собственности на которую возникло до 2013 года, внесение информации в Государственный реестр прав осуществляется бесплатно.
РБК-Украина ранее писало о необходимости зарегистрировать право собственности на недвижимость, оформленную до 2013 года, если ее нет в Государственном реестре вещных прав. Эксперты объясняют, что без такой записи владельцы могут потерять возможность получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. Также украинцам напомнили, как зарегистрировать недвижимость онлайн через "Дію" или офлайн через ЦНАП или нотариуса.
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