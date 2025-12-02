Мінʼюст зробив заяву про "нові правила" купівлі нерухомості з 2026 року

Міністерство юстиції України спростувало інформацію, яка активно поширюється у соцмережах про нібито запровадження з 1 січня 2026 року нових правил купівлі нерухомості.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін’юсту .

У відомстві наголошують, що вимоги щодо перевірки джерел походження коштів при операціях з нерухомістю діють понад десять років і залишаються незмінними.

Нотаріуси й зараз є суб’єктами первинного фінмоніторингу та зобов’язані перевіряти джерела походження коштів при угодах з нерухомістю, якщо сума операції дорівнює або перевищує 400 тис. гривень. Підтвердженням доходів можуть бути декларація, спадщина, подарунки, кредит, дохід від продажу майна тощо.

"Законодавство у сфері фінансового моніторингу, яке регулює обов’язки нотаріусів перевіряти джерела походження коштів, не зазнало змін. Ця вимога чинна й сьогодні", - підкреслили у відомстві.

Чому з’явився фейк

У соцмережах напередодні поширювали публікації про те, що з 1 січня 2026 року нібито вводяться нові жорсткі правила для покупців нерухомості. Підставою стало трактування наказу Мінфіну №322 від 2021 року, який стосується порядку обміну інформацією між органами фінмоніторингу.

У документі справді йдеться про вдосконалення звітності для нотаріусів. Але нових правил для покупців нерухомості немає.