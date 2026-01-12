UA

Папа Римський звернувся до Росії із закликом зупинити удари по інфраструктурі України

Фото: Папа Римський Лев XIV (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Папа Римський Лев XIV у неділю, 11 січня, звернувся із закликом до Росії припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, зазначивши гуманітарні наслідки для мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Папи Римського Лева XIV у соцмережі Х.

Заклик зупинити удари по енергетиці

Понтифік наголосив, що нові удари завдають значної шкоди громадянам, особливо в умовах зниження температури і збільшеної потреби в електро- і теплопостачанні.

"В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство і відновити зусилля для досягнення миру".

Послідовна позиція Ватикану

Глава Католицької церкви вже не вперше публічно висловлюється з приводу війни в Україні, регулярно акцентуючи увагу на гуманітарних наслідках і необхідності захисту мирних жителів. Він наголошує на важливості припинення насильства та пошуку дипломатичних шляхів урегулювання конфлікту.

Раніше звернення до миру

У першому різдвяному зверненні до тисяч вірян на площі Святого Петра в Римі понтифік також закликав до миру. Тоді він просив, щоб "вщух гул зброї", і звернувся до обох сторін із закликом знайти мужність для "щирого, прямого і шанобливого діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

Нагадуємо, що в Україну прибудуть три вантажівки з гуманітарною допомогою від Папи Римського Лева XIV, що містить 100 тисяч порцій швидкого приготування супу для цивільного населення, водночас допомогу направлено в регіони, які найбільше постраждали від бойових дій і перебоїв з електро-, водо- і теплопостачанням.

Зазначимо, що Папа Римський Лев XIV заявив про готовність відвідати Україну, зазначивши, що основною перешкодою залишаються безпекові питання, однак Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть змогу провести візит.

