RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Папа Римский обратился к России с призывом остановить удары по инфраструктуре Украины

Фото: Папа Римский Лев XIV (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 11 января, обратился с призывом к России прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив гуманитарные последствия для мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Папы Римского Льва XIV в соцсети Х.

Призыв остановить удары по энергетике

Понтифик подчеркнул, что новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях понижения температуры и возросшей потребности в электро- и теплоснабжении.

"В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира".

Последовательная позиция Ватикана

Глава Католической церкви уже не впервые публично высказывается по поводу войны в Украине, регулярно акцентируя внимание на гуманитарных последствиях и необходимости защиты мирных жителей. Он подчеркивает важность прекращения насилия и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

Ранее обращения к миру

В первом рождественском обращении к тысячам верующих на площади Святого Петра в Риме понтифик также призывал к миру. Тогда он просил, чтобы "затих гул оружия", и обратился к обеим сторонам с призывом найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.

Напоминаем, что в Украину прибудут три грузовика с гуманитарной помощью от Папы Римского Льва XIV, включающей 100 тысяч порций быстрого приготовления супа для гражданского населения, при этом помощь направлена в регионы, наиболее пострадавшие от боевых действий и перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением.

Отметим, что Папа Римский Лев XIV заявил о готовности посетить Украину, отметив, что основным препятствием остаются вопросы безопасности, однако Ватикан уже разработал организационный план, который позволит провести визит

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеПапа Римский Лев XIV