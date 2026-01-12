Папа Римский обратился к России с призывом остановить удары по инфраструктуре Украины

Призыв остановить удары по энергетике

Понтифик подчеркнул, что новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях понижения температуры и возросшей потребности в электро- и теплоснабжении.

"В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира".

Последовательная позиция Ватикана

Глава Католической церкви уже не впервые публично высказывается по поводу войны в Украине, регулярно акцентируя внимание на гуманитарных последствиях и необходимости защиты мирных жителей. Он подчеркивает важность прекращения насилия и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

Ранее обращения к миру

В первом рождественском обращении к тысячам верующих на площади Святого Петра в Риме понтифик также призывал к миру. Тогда он просил, чтобы "затих гул оружия", и обратился к обеим сторонам с призывом найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.