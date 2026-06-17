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Папа Римский сделал заявление о войне в Украине после атаки на Лавру

18:10 17.06.2026 Ср
2 мин
К чему именно призвал понтифик в своём обращении?
aimg Валерий Ульяненко
Папа Римский сделал заявление о войне в Украине после атаки на Лавру Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
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Папа Лев XIV призвал молиться о завершении войны после обстрела россиянами 15 июня Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папы Римского в X.

"Поступают болезненные известия о войне в Украине, которая и дальше расширяется. Много невинных жертв, убиты спасатели, церкви и объекты культурного наследия уничтожены огнем", - отметил он.

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Лев XIV подчеркнул, что солидарен с ранеными и теми, кто оплакивает своих близких, а также с теми, кто "посреди насилия продолжает отважно служить жизни".

"Прошу всех молиться о том, чтобы эта война закончилась. Просим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир", - написал Папа Римский.

Что известно об ударе по Лавре

Напомним, в ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Киев, применив 60 ракет и ударные беспилотники.

Одной из целей оккупантов стал Успенский собор Киево-Печерской лавры. В результате попадания дрона в крышу храма вспыхнул пожар.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако святыня получила повреждения. В частности, пострадали иконостас, настенные росписи и фрески.

После обстрела с территории Лавры эвакуировали старинные иконы, антиминсы и другие ценные богослужебные реликвии, которые могли быть повреждены в результате атаки. Кроме того, комплекс временно прекратил прием посетителей.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что удар по Лавре преследовал две цели. По мнению экспертов, таким образом российский диктатор стремился добиться не только военного, но и психологического эффекта.

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