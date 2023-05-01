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Папа Римський заявив, що хоче зустрітись із патріархом РПЦ Кирилом

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Понеділок 01 травня 2023 04:48
Папа Римський заявив, що хоче зустрітись із патріархом РПЦ Кирилом Фото: Папа Римський Франциск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Папа Римський Франциск заявив, що хотів би провести зустріч із патріархом російської православної церкви Кирилом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Папа Римський розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лише один раз спілкувався із патріархом Кирилом. Розмова тривала 40 хвилин в Zoom.

Понтифік зазначив, що тримає зв'язкок з російським патріархом через митрополита Антонія, який є новим главою "відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату".

Зустріч Папи Римського та патріарха Кирила мала відбутись влітку 2022 року, однак через напад Росії на Україну її було скасовано. Понтифік заявив, що "це доведеться зробити".

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії між Україною та РФ.

Нагадаємо, Папа Франциск, 29 квітня, зустрівся з українськими біженцями в Угорщині.

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Патриарх Кирилл Папа римський
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