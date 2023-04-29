Папа Римський зустрівся з українськими біженцями в Угорщині

Сьогодні, 29 квітня, Папа Франциск зустрівся з українськими біженцями та заявив, що можливе краще майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Навіть серед болю та страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо сміливість, необхідну для того, щоб продовжувати рухатися вперед: ми знаходимо силу вірити, що ще не все втрачено, і що можливе краще майбутнє", - сказав Папа Римський.

Франциск зустрівся з приблизно 600 біженцями, бідними та бездомними під час візиту до церкви Святої Єлизавети в Будапешті.

Папа Римський сказав, що співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедії, є невід’ємною частиною християнства, навіть якщо ті, хто потребує, є невіруючими.

Нагадаємо, днями Папа Римський закликав вдатися до "творчих зусиль" задля миру в Україні.

До того ж ми писали, що Папа Франциск під час поїздки до Угорщини багатозначно попередив про небезпеку зростання націоналізму і заявив уряду Будапешта, що прийом мігрантів разом із рештою континенту буде вірною ознакою християнства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.