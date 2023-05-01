Папа Римский заявил, что хочет встретиться с патриархом РПЦ Кириллом

Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы провести встречу с патриархом русской православной церкви Кириллом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Папа Римский рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину только один раз общался с патриархом Кириллом. Разговор продолжался 40 минут в Zoom.

Понтифик отметил, что держит связь с российским патриархом через митрополита Антония, являющегося новым главой "отдела внешних церковных связей московского патриархата".

Встреча Папы Римского и патриарха Кирилла должна была состояться летом 2022 года, однако из-за нападения России на Украину она была отменена. Понтифик заявил, что "это придется сделать".