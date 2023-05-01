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Папа Римский заявил, что хочет встретиться с патриархом РПЦ Кириллом

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Понедельник 01 мая 2023 04:48
Папа Римский заявил, что хочет встретиться с патриархом РПЦ Кириллом Фото: Папа Римский Франциск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы провести встречу с патриархом русской православной церкви Кириллом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Папа Римский рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину только один раз общался с патриархом Кириллом. Разговор продолжался 40 минут в Zoom.

Понтифик отметил, что держит связь с российским патриархом через митрополита Антония, являющегося новым главой "отдела внешних церковных связей московского патриархата".

Встреча Папы Римского и патриарха Кирилла должна была состояться летом 2022 года, однако из-за нападения России на Украину она была отменена. Понтифик заявил, что "это придется сделать".

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии между Украиной и РФ.

Напомним, Папа Франциск, 29 апреля, встретился с украинскими беженцами в Венгрии.

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Патриарх Кирилл Папа римский
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