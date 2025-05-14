Папа Римський запропонував посередництво "воюючим країнам"

Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським

7 травня кардинали Римо-католицької церкви зібралися на конклав для обрання нового Папи Римського. Перше голосування не дало результату, однак уже наступного вечора над Сикстинською капелою з’явився білий дим, що засвідчило успішне обрання понтифіка.

Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав ім’я Лев XIV. Він увійшов в історію як перший Папа Римський із громадянством Сполучених Штатів Америки (США).

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.

12 травня відбулась перша розмова між Папою Римським та президентом Володимиром Зеленським.

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