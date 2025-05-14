Папа Римський запропонував посередництво "воюючим країнам"

Папа Римський Лев XIV запропонував посередництво воюючим сторонам у світі під час прийому представників 23 християнських Церков Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Папу Римського, якого цитує Le Monde.
"Святий Престол існує для того, щоб вороги могли зустрітися і подивитися один одному в очі, щоб народи могли знову відкрити для себе надію і гідність, на яку вони мають право, гідність миру... Я зроблю все, що в моїх силах, щоб поширювати мир", - заявив він.
Він закликав лідерів "воюючих країн" зустрітись та розпочати переговори, щоб змусити зброю "замовкнути".
7 травня кардинали Римо-католицької церкви зібралися на конклав для обрання нового Папи Римського. Перше голосування не дало результату, однак уже наступного вечора над Сикстинською капелою з’явився білий дим, що засвідчило успішне обрання понтифіка.
Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав ім’я Лев XIV. Він увійшов в історію як перший Папа Римський із громадянством Сполучених Штатів Америки (США).
В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.
12 травня відбулась перша розмова між Папою Римським та президентом Володимиром Зеленським.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.