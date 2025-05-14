Папа Римский предложил посредничество "воюющим странам"

Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским

7 мая кардиналы Римско-католической церкви собрались на конклав для избрания нового Папы Римского. Первое голосование не дало результата, однако уже на следующий вечер над Сикстинской капеллой появился белый дым, что свидетельствовало об успешном избрании понтифика.

Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который избрал имя Лев XIV. Он вошел в историю как первый Папа Римский с гражданством Соединенных Штатов Америки (США).

В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.

12 мая состоялся первый разговор между Папой Римским и президентом Владимиром Зеленским.

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