Папа Римський закликав Путіна та Зеленського знайти вихід з війни

Папа Римський Франциск занепокоєний тим, що над світом нависла ядерна загроза. Закликав президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна завершити війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Закликавши до припинення вогню "в ім'я Бога", Папа Римський Франциск звернувся до Зеленського та Путіна з проханням знайти вихід з кризи.

Як відзначає ABC News, Франциск також закликав голову Кремля покласти край "спіралі насильства і смерті".