Папа Римский призвал Путина и Зеленского найти выход из войны

Папа Римский Франциск обеспокоен тем, что над миром нависла ядерная угроза. Призвал президента Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина завершить войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Призвав к прекращению огня "во имя Бога", Папа Римский Франциск обратился к Зеленскому и Путину с просьбой найти выход из кризиса.

Как отмечает ABC News, Франциск также призвал главу Кремля положить конец "спирали насилия и смерти".