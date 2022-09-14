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Намекал на патриарха Кирилла. Папа Римский призвал не оправдывать войну религией

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Нур-Султан, Среда 14 сентября 2022 14:41
Намекал на патриарха Кирилла. Папа Римский призвал не оправдывать войну религией Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский Франциск призвал всех священнослужителей не использовать религию для оправдания "зла войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFE/RL.

Понтифик выступил на Седьмом Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане. В обращении он призвал не оправдывать войну религией.

"Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира, и никогда по пути войны. Если творец, которому мы посвятили свою жизнь, являемся автором человеческой жизни, то как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни", - сказал Папа Франциск.

Он добавил, что религиозные организации не должны становиться опорой для правителей и наоборот.

В СМИ отметили, что обращение понтифика было адресовано к российской православной церкви и лично патриарху Кириллу. Сам глава Московского патриархата не приехал на конгресс, но на съезде присутствовала его делегация.

Напомним, что патриарх Кирилл оправдывал российское вторжение в Украину, а недавно глава российской церкви пригрозил богатым россиянам адом.

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