Намекал на патриарха Кирилла. Папа Римский призвал не оправдывать войну религией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFE/RL .

Понтифик выступил на Седьмом Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане. В обращении он призвал не оправдывать войну религией.

"Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира, и никогда по пути войны. Если творец, которому мы посвятили свою жизнь, являемся автором человеческой жизни, то как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни", - сказал Папа Франциск.

Он добавил, что религиозные организации не должны становиться опорой для правителей и наоборот.

В СМИ отметили, что обращение понтифика было адресовано к российской православной церкви и лично патриарху Кириллу. Сам глава Московского патриархата не приехал на конгресс, но на съезде присутствовала его делегация.