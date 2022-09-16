Папа Римский назвал морально приемлемым помогать оружием Украине

Папа Римский Франциск назвал "морально приемлемыми" поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии. Об этом он сказал, выступая перед журналистами на борту самолета, возвращаясь из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ходе пресс-конференции Папе Римскому задали вопрос, правильно ли с точки зрения морали отправлять оружия Украине.

"Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается при условиях морали", - сказал Франциск.

Он изложил принципы "справедливой войны" Римско-католической церкви, которые допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для защиты от агрессора.

"Самооборона – это не только законно, это и выражение любви к Родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит", - сказал Франциск.

Он добавил, что аморальной поставку оружия можно считать, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну, продать оружие или избавиться от оружия, которое той или иной стране больше не нужно.

"Мотивация - это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", - добавил он.

Ранее Папа Римский Франциск призвал всех священнослужителей не использовать религию для оправдания "зла войны", намекая на патриарха РПЦ Кирилла.

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