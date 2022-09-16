ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Папа Римский назвал морально приемлемым помогать оружием Украине

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 01:30
Папа Римский назвал морально приемлемым помогать оружием Украине Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Папа Римский Франциск назвал "морально приемлемыми" поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии. Об этом он сказал, выступая перед журналистами на борту самолета, возвращаясь из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе пресс-конференции Папе Римскому задали вопрос, правильно ли с точки зрения морали отправлять оружия Украине.

"Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается при условиях морали", - сказал Франциск.

Он изложил принципы "справедливой войны" Римско-католической церкви, которые допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для защиты от агрессора.

"Самооборона – это не только законно, это и выражение любви к Родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит", - сказал Франциск.

Он добавил, что аморальной поставку оружия можно считать, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну, продать оружие или избавиться от оружия, которое той или иной стране больше не нужно.

"Мотивация - это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", - добавил он.

Ранее Папа Римский Франциск призвал всех священнослужителей не использовать религию для оправдания "зла войны", намекая на патриарха РПЦ Кирилла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский
NEWS
В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины