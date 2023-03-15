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Папа Римский закликав до "поваги" через "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Папа Римський Франциск закликав до "поваги" до релігійних об'єктів після розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У своєму щотижневому зверненні Франциск попросив Росію та України поважати релігійні святині й похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від того, якої вони конфесії".

Нещодавно Патріарх Кирил поскаржився Папі Римському й іншим релігійним лідерам через "утиски" ченців УПЦ МП та виселення їх з Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Договір користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня.

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Папа римськийРосійська Федерація