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Папа Римский призвал к "уважению" из-за "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Папа Римский Франциск призвал к "уважению" к религиозным объектам после расторжения договора о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В своем еженедельном обращении Франциск попросил Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвящают свою жизнь молитве, "независимо от того, какой они конфессии".

Недавно Патриарх Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим религиозным лидерам из-за "притеснения" монахов УПЦ МП и выселения их из Киево-Печерской Лавры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины. Договор пользования УПЦ МП Киево-Печерской Лавры расторгается с 29 марта.

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Папа римскийРоссийская Федерация