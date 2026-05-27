Війна в Україні

Папа Римський виступив із заявою після масованого удару по Києву

13:55 27.05.2026 Ср
2 хв
Понтифік емоційно звернувся до світу після нових атак РФ
aimg Ірина Глухова
Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)

Після удару по Києву 24 травня Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння посиленням масованих обстрілів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Vatican News.

Читайте також: Кількість жертв обстрілу Києва 24 травня збільшилась

Під час загальної аудієнції, яка 27 травня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася.

Він висловив свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення.

"Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей", - сказав Папа Лев XIV.

Також понтифік додав, що "ввіряє всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, Цариці миру".

Масована атака 24 травня

У ніч на 24 травня Росія масовано атакувала Україну, головною ціллю загарбників став Київ та Київська область.

РФ застосувала 90 ракет різних типів - серед них балістична середньої дальності "Орєшник" - та 600 безпілотників. Сили ППО збили 55 ракет і 549 дронів.

У Києві практично у всіх районах є руйнування та пошкодження житлових будинків.

За останніми даними, відомо про трьох загиблих і 86 поранених. З них медики госпіталізували 31 пораненого, в тому числі - трьох дітей (у стані середньої тяжкості).

Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

РБК-Україна побувало на місці події та показало наслідки воєнного злочину Росії у репортажі.

