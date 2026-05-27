RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Папа Римский выступил с заявлением после массированного удара по Киеву

13:55 27.05.2026 Ср
2 мин
Понтифик эмоционально обратился к миру после новых атак РФ
aimg Ирина Глухова
Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)

После удара по Киеву 24 мая Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность усилением массированных обстрелов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Vatican News.

Читайте также: Количество жертв обстрела Киева 24 мая увеличилось

Во время общей аудиенции, которая 27 мая состоялась на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик заявил, что с беспокойством следит за войной в Украине, которая в последние дни значительно обострилась.

Он выразил свою близость всем тем, кто страдает от последствий недавних обстрелов, направленных также против гражданского населения.

"Война не решает проблем, а лишь усугубляет их. Она не создает безопасность, а лишь приумножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается также надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей", - сказал Папа Лев XIV.

Также понтифик добавил, что "вверяет все народы, раненые войной, под защиту Девы Марии, Царицы мира".

Массированная атака 24 мая

В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Украину, главной целью захватчиков стал Киев и Киевская область.

РФ применила 90 ракет различных типов - среди них баллистическая средней дальности "Орешник" - и 600 беспилотников. Силы ПВО сбили 55 ракет и 549 дронов.

В Киеве практически во всех районах есть разрушения и повреждения жилых домов.

По последним данным, известно о трех погибших и 86 раненых. Из них медики госпитализировали 31 раненого, в том числе - трех детей (в состоянии средней тяжести).

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

РБК-Украина побывало на месте происшествия и показало последствия военного преступления России в репортаже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВатиканПапа Римский Лев XIVВойна в Украине