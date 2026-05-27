Папа Римский выступил с заявлением после массированного удара по Киеву

Во время общей аудиенции, которая 27 мая состоялась на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик заявил, что с беспокойством следит за войной в Украине, которая в последние дни значительно обострилась.

Он выразил свою близость всем тем, кто страдает от последствий недавних обстрелов, направленных также против гражданского населения.

"Война не решает проблем, а лишь усугубляет их. Она не создает безопасность, а лишь приумножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается также надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей", - сказал Папа Лев XIV.

Также понтифик добавил, что "вверяет все народы, раненые войной, под защиту Девы Марии, Царицы мира".