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Папа Римский рассматривает возможность визита в Беларусь

Ватикан, Среда 16 сентября 2020 00:47
Папа Римский рассматривает возможность визита в Беларусь
Фото: Папа Франциск (flickr.com / Aleteia Image Department)
Автор: Артур Родивилов

Папа Римский Франциск может посетить Беларусь. В Ватикане рассматривают такую возможность, однако конкретной даты визита не называют.

Об этом сообщил сайт белорусской католической церкви Catholic.by со ссылкой на госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина.

Паролин подчеркнул, что "Беларусь всегда выражала большую заинтересованность в визите Папы". Однако, по словам госсекретаря, "эти планы не были конкретизированы". А сейчас пандемия коронавируса заблокировала все неизвестно на какое время, констатировал он.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 11 сентября на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером подтвердил приглашение Папе Римскому Франциску посетить страну.

"Хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе", - сказал Макей.

В Ватикане настаивают на том, чтобы главе белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу разрешили въезд в Беларусь.

Ранее Кондрусевич призывал власти Беларуси начать конструктивный диалог с обществом на фоне протестов.

31 августа его не пустили в страну, когда он возвращался из Польши. Органы внутренних дел признали его паспорт гражданина Беларуси недействительным.

Напомним, 26 августа в Минске начались задержания во время акции протеста на площади Независимости; часть протестующих оказалась окружена ОМОНом в Красном костеле.

Белорусские католики заявили протест в связи с блокированием бойцами ОМОНа костела.

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