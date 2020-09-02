Главу РКЦ не пустили в Беларусь: Католики обвинили власть в преследовании

Фото: ОМОН заблокировал Красный костел в Минске (tut.by)

Власти Беларуси начали преследование Римско-католической церкви (РКЦ). В частности белорусские пограничники не пустили в страну главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином Беларуси.

Об этом заявил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, сообщает catholic.by.

Кособуцкий отметил, что архиепископ Кондрусевич ездил в Польшу для участия в праздничных богослужениях и 31 августа возвращался домой в Минск.

"На данный момент официальных объяснений от властей пока нет. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич имеет только одно гражданство - белорусское, и по закону его право на въезд никак не может быть ограничено. По закону белорусские граждане не могут попасть в "черный список", поэтому возникло явное недоразумение", - сказал он.

.Епископ назвал ситуацию ненормальной.

"Очевидно, что на церковь пробуют оказать давление, а значит, происходит преследование церкви, хотя об этом никто открыто не говорит", - сказал Кособуцкий.

Также он рассказал, что представителей РКЦ не пригласили на заседание консультативного межконфессионального совета 31 августа.

"Несмотря на то, что католическая церковь в Беларуси является второй по традиции конфессией, ее представителя не пригласили на заседание консультативного совета, о котором мы даже не знали. После встречи с нами связались представители других конфессий и рассказали, что нас, белорусских католиков, буквально "поливали грязью", - сказал епископ.

Как пример давления на церковь, Кондрусевич назвал и "непонятные действия различных государственных структур" в отношении одного из крупнейших католических приходов Минска - церкви Св. Симона и Святой Елены - Красного костела.

Ранее Кондрусевич призывал власти Белоруссии начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал "неадекватными и противоправными" действия представителей силовых структур страны на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди.

Напомним, 26 августа в Минске начались задержания во время акции протеста на площади Независимости; часть протестующих оказалась окружена ОМОНом в Красном костеле.

Белорусские католики заявили протест в связи с блокированием бойцами ОМОН костела.