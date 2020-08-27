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Белорусские католики заявили протест в связи с блокированием бойцами ОМОН костела

Минск, Четверг 27 августа 2020 00:37
Белорусские католики заявили протест в связи с блокированием бойцами ОМОН костела
Фото: блокирование бойцами ОМОН Красного костела в Минске (TUT.BY)
Автор: Надежда Собенко

Епископ предупредил белорусские власти о недопустимости и незаконности подобных действий

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии Римско-католической церкви в Беларуси, епископ Юрий Кособуцкий выразил протест против действий сотрудников ОМОНа, блокировавших вход и выход костела Святых Симона и Елены (Красный костел) в Минске. По его словам, это противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированному Конституцией Республики Беларусь.

Об этом сообщает сайт Сatholic.by.

Епископ предупредил белорусские власти о недопустимости и незаконности подобных действий.

"Церковь - это святилище Бога, которое могут свободно посещать все. Блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному конституцией праву граждан на свободу совести и религии, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога", - заявил он.

Протест поддержал епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский.

Иерархи надеются, что подобных действий правоохранительных органов на территории святынь больше не повторится.

Напомним, белорусы уже 17 день подряд выходят на акции протеста из-за фальсификации президентских выборов в стране. На выборах, состоявшихся 9 августа, официально победил действующий президент Александр Лукашенко, который якобы получил поддержку более 80% избирателей.

Вечером 26 августа в Минске начались задержания во время акции протеста на площади Независимости; часть протестующих оказалась окружена ОМОНом в Красном костеле.

Отметим, что Совбез Беларуси принял постановление о стабилизации ситуации в стране.

Ранее в Беларуси создали комиссию по проверке случаев избиения протестующих.

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